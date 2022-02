Fan-Razzien nach tödlicher Messerstecherei

Der Kampf gegen die Hooligans sei gescheitert, kommentierten griechische Medien in den vergangenen Tagen. Die Szene sei völlig außer Kontrolle geraten. Immer wieder zeigt sich das auch in den griechischen Stadien: Gewalt und Spielabbrüche sind an der Tagesordnung. 2018 war sogar PAOK-Präsident und -Inhaber Ivan Savvidis mit einer Pistole auf den Platz gestürmt, weil ihm eine Abseitsentscheidung nicht passte.