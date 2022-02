Hercule Poirot ist zurück: Mörderjagd auf dem Nil

Diesmal ist es kein Zug, in dem der schrullige Detektiv aus Belgien auf Mörderjagd geht, sondern ein Dampfer auf dem Nil. Eigentlich hatte man sich in Ägypten versammelt, um das frisch vermählte Ehepaar Doyle (Gal Gadot und Arnie Hammer) zu feiern. Doch wenn Hercule Poirot an Bord ist, ist auch das Böse nicht weit: Obsessive Liebe, rasende Eifersucht und falsche Spiele reduzieren die Zahl an lebender Gäste - wie man es eben von Christie-Krimis gewohnt ist - schneller als man schauen kann.