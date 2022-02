„Fehlende Planbarkeit durch Corona hemmt“

Mit 6032 Unternehmen, die im Vorjahr entstanden, gab’s 2021 in Oberösterreich ein leichtes Plus bei den Gründerzahlen. „Die absolute Menge an Gründungen ist bereits so hoch, dass es keine großen Wachstumssprünge mehr geben kann“, stellt Aichinger fest, der Obmann der Jungen Wirtschaft in Oberösterreich ist. Die Corona-Situation hat dennoch spürbar Folgen hinterlassen, und zwar wenn’s um den Sprung in die Selbstständigkeit geht.