Novak Djokovic mit „großem Kampf für sein Land“

Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat am Donnerstag Novak Djokovic in Belgrad empfangen und dem Tennisstar für seinen „großen Kampf“ um die Teilnahme an den Australian Open in Melbourne gedankt. Der gegen Corona nicht geimpfte Weltranglisten-Erste hatte das Grand-Slam-Turnier verpasst, nachdem ein australisches Bundesgericht nach tagelangem Streit über die Covid-19-Einreisebestimmungen entschieden hatte, das Visum des Serben zu annullieren.