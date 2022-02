Am 10. Februar könnte es Ländle-Medaillen regnen

Ski Alpin: Damen Riesentorlauf: Bei der WM 2021 in Cortina schnappte sich Katharina Liensberger neben Gold im Slalom und im Parallel-Bewerb auch Bronze im Riesentorlauf. In Sölden startete sie im Oktober mit Rang vier in den Weltcup. Danach war bei der Göfnerin in dieser Disziplin aber der Wurm drinnen.

Medaillenchance: 10 Prozent