Studentin eröffnete Peking-Spiele für Österreich

Ski-Freestylerin Katharina Ramsauer hat am Donnerstag die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking für Österreich sportlich eröffnet. Noch bevor in der chinesischen Hauptstadt die offizielle Eröffnung stattfindet, belegte die Salzburgerin in der ersten Qualifikation der Buckelpisten-Fahrerinnen Platz 24 unter 28 Starterinnen. Die Top-10 qualifizierten sich vorzeitig für das Finale, die restlichen um Ramsauer bekommen am Sonntag eine weitere Chance.