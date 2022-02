Zahlen steigen weiter: Schon 287 entdeckte Fälle

Einen Tag vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking haben die Organisatoren 55 weitere Coronavirus-Fälle festgestellt. Wie das Organisationskomitee am Donnerstag berichtete, wurden 29 Infektionen bei am Vortag angereisten Teilnehmern der Spiele gefunden. Hinzu kommen 26 Infektionen bei Personen, die schon zuvor nach Peking gereist waren und sich bereits in der „Olympia-Blase“ befanden. Unter den 55 Infizierten sind demnach 26 Athleten oder Teammitglieder.