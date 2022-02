„Das würde unermesslichen Schaden erzeugen“

FIFA-Präsident Gianni Infantino ist selbst IOC-Mitglied. Der Schweizer habe seine Teilnahme an der IOC-Session in Peking am Dienstag abgesagt, teilte IOC-Chef Thomas Bach mit. Infantino war erst in der Vorwoche erneut in die Kritik geraten, weil er einen engeren WM-Rhythmus als mögliches Hilfsmittel gegen Migration aus Afrika beschrieben hatte. Der FIFA-Chef versicherte kurz darauf, er sei missverstanden worden.