FIFA-Chef Infantino wirbt für WM alle zwei Jahre

Auf seiner Reise durch Südamerika hat FIFA-Chef Gianni Infantino erneut für eine Fußball-WM alle zwei Jahre geworben. Die Ausrichtung der WM in einem kürzeren Rhythmus würde den Wettbewerb verschärfen und damit das sportliche Niveau vor allem außerhalb von Europa anheben, sagte der Präsident des Fußball-Weltverbandes am Montag bei einer Pressekonferenz in Argentinien.