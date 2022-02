Ski-Ass Strolz hat in Peking drei Fixtermine

Die erste Medaillenchance hat Strolz in exakt einer Woche, am 10. Februar. Da kann sich der Polizeisportler - 34 Jahre nachdem sein Papa Hubert bei den Spielen in Calgary in dieser Disziplin Gold geholt hat - gleich beim ersten Olympiastart eine Medaille schnappen. Entscheidend dafür wird wohl seine Abfahrtsleistung sein - im Slalom ist der Head-Pilot aktuell einer der Allerschnellsten und damit auch für den Spezialslalom am 16. Februar ein Anwärter - neben vielen anderen - auf Edelmetall. Zwischen den zwei Entscheidungen wartet aber noch ein anderes sportliches Highlight auf Strolz: Die Superbowl LVI!