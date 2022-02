Erstes Abfahrts-Training: Franz bester ÖSV-Athlet

„Es war schon ein bisserl eine Ehre, aber ich hätte lieber etwas mehr gewusst, wie die Geschwindigkeit ist, wie die Sprünge so gehen. Es war halt ein bisserl eine Besichtigung“, sagte der das Speedbolzen eröffnende Doppelolympiasieger, der freilich weit tiefer in die Hocke gehen kann, zudem ließ er zwei Tore aus. Den Wind habe er nur am Start gemerkt. „Während dem Fahren musste ich auf andere Sachen schauen“, beschrieb er die Challenge am ersten Tag des Kennenlernens.