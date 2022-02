Lässt sich Skeptiker Djokovic jetzt doch impfen?

Und da es im Moment so aussieht, dass man als Ungeimpfter auf der ATP-Tour - und vor allem bei den wichtigen Grand-Slam-Turnieren - mit Startverboten konfrontiert werden könnte, sei Djokovic bereit, in der Impf-Frage eine Kehrtwende zu machen, sozusagen in den sauren Apfel zu beißen. Um sein Ziel, der größte Tennis-Spieler aller Zeiten zu werden, nicht zu gefährden ...