FPÖ: „Das Thema MFG wird sich bald erledigt haben“

MFG für Blaue keine große Konkurrenz

Die in Tirol mit 51 Listen und 22 Bürgermeisterkandidaten antretende MFG sei „ein politischer Gegner“. Sie werde zwar da und dort Stimmen von den Freiheitlichen absaugen, aber dies betreffe auch andere Parteien wie die ÖVP - dies zeige das Beispiel Waidhofen an der Ybbs. An großflächige Stimmenverluste in Richtung MFG glaubte Abwerzger nicht. Das Thema MFG werde sich mit dem hoffentlich nahen Ende der Pandemie erledigt haben.