Gemeinderatswahl: Alle jagen die Tiroler ÖVP

FP: Gemeindekaiser bekämpfen

Die Marschrichtung der Tiroler FPÖ lautet, die schwarzen Gemeindekaiser zu bekämpfen: „Wir treten in ungefähr so vielen Gemeinden an wie 2016, also rund 60. In einigen Orten sind wir nicht mehr dabei, in anderen sind wir hingegen neu, als FPÖ oder unabhängige Gruppen, so wie es auch sein soll. Wir wollen eine Demokratiereform in den Gemeinden haben.“