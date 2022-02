Fake-Polizei: Opfer überwies Geld nach Thailand

Am Dienstag hatte die Außerfernerin zwischen 14 und 18 Uhr mehrere Anrufe von einem unbekannten Mann erhalten, der behauptete, für die österreichische Regierung und die Polizei zu arbeiten. „Der Unbekannte gab gegenüber der Frau in Englischer Sprache an, dass ihre Identität gestohlen worden sei. Sie solle Geld an ihn überweisen, damit dieses nicht von der Regierung gesperrt werde“, schildern die Ermittler.