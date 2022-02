Kim Kardashian im Raubkatzen-Look für Balenciaga

Bei der Met Gala im September schritt Kim Kardashian im schwarzen Ganzkörperanzug samt Gesichtsmaske von Balenciaga über den roten Teppich vor dem Metropolitan Museum in New York. Zwar brachte der 41-Jährigen dieses Outfit auch einiges an Spott ein - manch ein Fan witzelte, sie sehe aus wie ein Dementor aus den „Harry Potter“-Filmen - doch gleichzeitig war klar: Diese modische Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Denn auch Balenciaga-Kreativchef Demna Gvasalia liebt es, die Ex von Kanye West einzukleiden