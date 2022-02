Missbrauchsvorwürfe gegen jeden siebten Priester

Die von der Kirche in Auftrag gegebene Untersuchung war infolge von Forschungen einer Königlichen Kommission entstanden, die den Missbrauch vor allem in staatlichen Einrichtungen Neuseelands, jedoch auch in angegliederten religiösen Heimen zwischen 1950 und 1999 untersucht hatte. Deren 2020 veröffentlichten Zwischenbericht zufolge dürften in dieser Zeit rund eine Viertelmillion Neuseeländer, die in staatlicher Obhut untergebracht waren, in irgendeiner Form missbraucht worden sein, darunter viele Kinder der Maori-Volksgruppe.