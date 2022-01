Missbrauchsaufarbeitung in der Katholischen Kirche

Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät Michael Zichy, der sich bereits am Vortag kritisch gegenüber der Kirche äußerte, befürwortet diese Maßnahmen. Jedoch würden alle Bemühungen, besonders durch die Klasnic-Kommission, die sich um Opfer kümmere, durch neu aufgedeckte Sexualverbrechen in der Kirche „immer wieder zunichtegemacht“ werden. Seit dem Missbrauchsskandal 2010 bemühe sich auch Salzburg um eine „strikte Aufarbeitung“. Denn laut der Erzdiözese gäbe es genug solcher Fälle. Der Stufenplan habe zum Ziel, „Missbrauch und Gewalt keinen Platz in der Kirche“ geben zu können.