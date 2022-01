Erzbischof schweigt zu Missbrauchsfällen

Die Katholische Kirche steht erneut unter Beschuss. Wie die „Krone“ berichtete, wird dem ehemaligen Papst Benedikt XVI in vier Missbrauchsvorfällen Fehlverhalten vorgeworfen. Nachdem sich in und außerhalb Österreichs Theologen zu Wort meldeten, zeigen sich auch Salzburgs Theologen bestürzt. Wer sich aber nicht dazu äußert und in Schweigen verweilt, ist Erzbischof Franz Lackner.