Papst: „Homosexuelle Kinder nicht verurteilen“

Franziskus sprach auch von der Last, die in Zeiten der Pandemie schwer auf manchen Menschen und Familien liege. „Viele können weder beten, noch hoffen. Unsere Nähe und unsere Solidarität soll ihnen ermöglichen, sich dem Dialog mit Gott zu öffnen, um Licht, Kraft und Hoffnung wiederzufinden“, so der Papst.