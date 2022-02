Justiz will Kindesmissbrauch in Kirche untersuchen

Über 497 Opfer in Deutschland

Inwieweit die Aufarbeitung von Missbrauchsskandalen der Kirche überlassen werden soll, sorgt nicht nur in Spanien für Debatten. Am Montag betonte die deutsche Regierung, dass es bei der Aufklärung mutmaßlicher Missbrauchsfälle im katholischen Erzbistum München und Freising kein kirchliches Sonderrecht geben werde.