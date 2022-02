Kabarettpreis für Austro-Serbin aus Innsbruck

Förderpreis für eine starke Newcomerin des Kabaretts

2022 ging der Hauptpreis an Josef Hader, der Programmpreis an Berni Wagner, der Sonderpreis an Christoph & Lollo. Den Förderpreis erhielt die in Innsbruck aufgewachsene und nun in Wien lebende Newcomerin der österreichischen Kabarett-Szene, „Malarina“, deren eigentlicher Name Marina Lacković lautet. Seit 2019 versucht „Malarina“ durch die Macht und Kraft der Satire zur Völkerverständigung zwischen den „Schwabos“, „Tschuschen“ und den „Elite-Tschuschen“ beizutragen.