Maxima: „Schrecklich“, dass Töchter fortgehen

Eigenes Köpfchen beim Stil

Dass all ihre Töchter ein eigenes Köpfchen haben, bewiesen sie auch bei der Wahl der Outfits für den Fototermin. Während ihre Mama in einem sommerlichen Kleid mit Palmen-Print neben ihrem Ehemann im roten Sakko in die Kamera strahlte, stöckelte Amalia beinahe businesslike in engen Jeans und einem auffälligen roten Blazer von Tommy Hilfiger über die Wiese.