Schneefälle: Unfälle, Kettenpflicht, Lawinengefahr

Verhängnisvolle Schneefahrbahn

Die winterlichen Verhältnisse sorgten auch für einige Unfälle: So stürzte Dienstagfrüh ein polnischer Klein-Lkw in Söll (Bezirk Kufstein) in den Straßengraben. Am Holzleitensattel (Bezirk Imst) kippte am Montagabend ein Klein-Lkw um. Nähere Details zu diesen Unfällen sind noch nicht bekannt.