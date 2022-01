Bis zu 1,80 Meter Schnee sorgt für Gefahr in Tirol

Alle Lawinenkommissionen in Bereitschaft

Alle Lawinenkommissionen im Land seien in Bereitschaft, versicherte Elmar Rizzoli vom Tiroler Zentrum für Krisen- und Katastrophenmanagement. Die Entwicklung der kommenden Tage werde vom Lawinenwarndienst und der Landeswarnzentrale „laufend neu beurteilt“. Die Schneefälle können auch zu Problemen auf den Straßen führen, unterstrich Rizzoli. Wegen möglichen Schneebruchs sollten zudem Aufenthalte in Parks und Wäldern vorübergehend vermieden werden. Im Straßenverkehr sei Rücksicht auf Schneeräumfahrzeuge zu nehmen. Informationen: www.lawinen.report