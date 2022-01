Frontaler in Schlitters, Blechsalat in Jenbach

Gegen 13.10 Uhr, lenkte ein Einheimischer (64) seinen Pkw von Strass im Zillertal kommend in Richtung Schlitters. Zeitgleich lenkte ein 19-Jährige sein Auto in die Gegenrichtung. Kurz vor der Unterführung der B169 rutsche das Fahrzeug des 64-Jährigen aufgrund der schneebedecken Fahrbahn sowie der nicht angepassten Fahrgeschwindigkeit in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw des 19-jährigen. Die beiden Unfalllenker wurden leicht verletzt, an den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.