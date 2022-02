Rapid-Kraftpaket Auer: „Ich werde bereit sein“

Auers Job ist es aber, Rapids linke Außenbahn zu bearbeiten. “Er spult seinen Part kontinuierlich ab“, forderte Trainer Feldhofer keine Verstärkung (anders als im Sturm, wo Ferdy Druijf Kara ersetzen wird) nach Ullmanns Venezia-Abgang. “Man hat in der Vorbereitung gesehen, dass ich bereit sein werde. Ich stelle mich der Herausforderung“, zeigt sich Auer selbstbewusst. “Dafür hat man mich gut aufgebaut.“ Ein halbes Jahr lang, in dem Auer auf 19 (Kurz-)Einsätze kam. Ex-Coach Kühbauer hatte dafür Auer im Sommer zur Rückkehr in die Heimat überredet.