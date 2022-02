Markus Moser geht erstmals als NEOS in das Duell

Vater Gebhard, ÖVP-Urgestein, war schon Langzeitbürgermeister der kleinsten Gemeinde des Bezirkes. Sohn Markus scherte in der Farbenlehre aus und wurde 2017 Mitglied der NEOS. „Ich war vorher parteilos“, stellt der Rechtsanwalt klar. In der damaligen Koalition sei ihm zu wenig weitergegangen. Von seinen Parteigenossen lässt sich der Drittgereihte in Tirol die Bezeichnung „einziger Bürgermeister der NEOS in Österreich“ gefallen, aber: „Hier in Mils trete ich nicht als NEOS an.“ Auf seiner Liste seien alle möglichen Parteien vertreten.