Lebensmittel-Einkauf liegt uns schwer im Magen

*Aufgrund von Vorerhebungen hat die AK im Jänner 2022 in den Online-Shops von Billa, Interspar, Bipa, DM- und Müller-Drogeriemarkt die Preise von 33 preiswertesten Drogeriewaren des wöchentlichen Bedarfs, von 38 Marken-Lebens- und Reinigungsmitteln und 61 bis 105 Marken-Drogeriewaren erhoben. Zusätzlich hat die AK im Dezember 2021 jeweils 40 preiswerteste Lebens- und Reinigungsmittel in zwei bis drei Filialen von Billa, Billa Plus, Spar, Interspar, Hofer, Lidl und Penny erhoben und im Jänner 2022 jeweils 33 preiswerteste Drogeriewaren in zwei bis drei Filialen von Bipa, DM und Müller.