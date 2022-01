Lebens- und Reinigungsmittel viel teurer geworden

Die Preise für einen Einkaufskorb mit 40 preiswerten Lebens- und Reinigungsmitteln stiegen innerhalb der letzten drei Monate um 5,4 Prozent. Starke Verteuerungen gab es zum Beispiel bei Teigwaren/Nudeln (plus 53 Prozent), Sonnenblumenöl (plus 33 Prozent), Mehl und Teebutter (jeweils plus 23 Prozent) und Kartoffeln (plus 19 Prozent).