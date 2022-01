Die Mietkosten „explodieren“ förmlich in Kärnten

Betriebskosten und Mietkosten steigen

Ein Blick auf die Entwicklung des Mietpreises zeigt, dass die Betriebskosten der hauptsächliche Preistreiber sind. So ist die etwa die durchschnittlich Kaltmiete seit 2010 von 3,54 Euro pro Quadratmeter auf 4,81 € im Jahr 2020 gestiegen. Die durchschnittlichen Betriebskosten pro Wohnung sind in diesem Zeitraum allerdings um 16,7 Euro angestiegen. Und die Mieter werden in Zukunft noch tiefer in die Tasche greifen müssen.