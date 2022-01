Diagnose: Omikron - vier Betroffene über das Virus

Halsweh, Gliederschmerzen, Schnupfen, Schüttelfrost; bei den Kindern in einer leichteren Form als bei den - geimpften - Eltern. „Schließlich bekamen wir die Auswertung“, erzählt der Angestellte (49). Fazit: „Unsere Kleinen und ich positiv, meine Frau negativ.“ Obwohl sie gesundheitlich am meisten angeschlagen war - und ist. „Ihr Kopfweh ist schlimm, an den Schläfen treten ihre Arterien und an den Beinen Venen hervor.“