So geht es Kindern in der Omikron-Isolation

Franziska (14) und Josefina (13) haben es tapfer hinter sich gebracht. Nach positiven Corona-Tests im Abstand von zwei Tagen mussten die Teenager-Schwestern in ihrer Dreizimmer-Wohnung in Omikron-Quarantäne. „Nachdem ich die zweite Positive in der Klasse war, wurde sie sofort geschlossen“, berichtet die sportliche Josefina.