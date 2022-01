Skibauen ist des Tischlers Lust

Die Werkstatt der Thurners in Mühlbach am Hochkönig ist voll mit Ski in unterschiedlichen Längen und Breiten. Noch vor Jahrzehnten gab es in jedem Dorf, das etwas auf seine alpine Wurzeln hielt, Wagner oder Tischler, die Ski selbst produzierten. Große Skimarken wie Atomic oder Blizzard gingen aus diesen kleinen Werkstätten hervor.