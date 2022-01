Braucht die Politik mehr Schmäh, Herr Häupl?

Ich frage das deshalb, weil Sie Zeit gehabt haben, ein Buch zu schreiben. Wollte das der Verlag oder wollten Sie es selber?

Der Verlag ist mit der Idee an mich herangetreten, und ich habe das am Anfang eigentlich gar nicht so sehr goutiert. Aber erstens fallen in Corona-Zeiten viele Termine aus, man hat also mehr Zeit. Und zweitens hat mein uralter Journalistenfreund Herbert Lackner zugesagt, mir dabei zu helfen. Uns verbindet eine jahrzehntelange persönliche Freundschaft, die wir uns trotz dieser unterschiedlichen Berufe bewahrt haben. Das ist nicht ganz so einfach, weil man immer auch die professionelle Distanz wahren muss, die ich im Übrigen versucht habe, mit allen Journalisten zu pflegen. Ich mochte diese Verhaberung nie. Das ist uns beiden gut gelungen.