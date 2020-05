Häupl: Routinekontrolle offenbarte Krebsdiagnose

Meinung zur aktuellen Politik „eigentlich ganz gut“

Gefragt nach seiner Meinung zur aktuellen Politik sei diese „eigentlich ganz gut“, erklärte Häupl in dem Interview. Gleiches galt auch für die „Perfomance“ seines Nachfolgers Michael Ludwig. Unverständlich sei für ihn jedoch, warum der grüne Wiener Koalitionspartner versuche, „politisches Kleingeld zu schlagen mit solchen völlig nebensächlichen Themen“, meinte Häupl in Bezug auf die neuen Begegnungszonen in Wien. Vielmehr sollte der Fokus in seinen Augen etwa auf die Arbeitslosigkeit in der Bundeshauptstadt gelegt werden.