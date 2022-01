Der Kanzler, ein „eitler Pfau“

Ein Gedankenexperiment. Das Wiener Regierungsviertel als Farm der Tiere. Der eitle Pfau zieht beleidigt ab, weil das Eichhörnchen mit der Klapperschlange eine Liaison eingeht. Und aus Burgenland kläfft der Schäferhund bis in die Löwelstraße. Was nach Brüder Grimm klingt, stammt von einer anderen „Märchenerzäh...“, pardon, Meinungsforscherin. Sabine Beinschab (Foto) hat teure Studien verfasst. Für das Finanzministerium. Ein Elaborat zur „Wirtschafts- und Budgetpolitik“, mehr als 150.000 Euro schwer, sticht mit schönen Fotos hervor. Beinschab hat nach Eigenangaben Gruppendiskussionen mit Freiberuflern und Managern geführt. Sie sollten Politiker und Parteien Tier- und Automarken zuordnen. Das kam heraus: Ex-Kanzler Kern ein Pfau („eitel“), Kurz als Hörnchen („will hoch hinaus“), Reinhold Mitterlehner wirke wie ein „alter Hase“, Doskozil als Schäfer („treu“, „scharf“) und Strache als Schlange („laut, giftig“). Und wer erinnert sich noch an den hüpfenden „Affen“ (Ex-Neos-Chef Strolz)?