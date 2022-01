Scharfe Replik an Buwog-Anwälte im Urteil

„Ehefrauen nicht selten anderer Ansicht als ihre Ehemänner“

Frau Rat fehlten da NICHT die Worte: „Wenn die Angeklagten vermeinten, es bestünde, nicht zuletzt aufgrund medialer Berichterstattung, die Gefahr des Anscheins der Befangenheit, so war ihnen zu entgegnen, dass in der Öffentlichkeit bereits seit längerer Zeit bekannt ist, dass Ehefrauen nicht selten anderer Ansicht sind als ihre Ehemänner.“ Und weiter: „Besteht aber ein gesellschaftspolitischer Konsens darüber, dass Frauen im 21. Jahrhundert in Europa eine eigene Meinung ebenso wie ein kritisches Hinterfragen der Meinung ihres Ehegatten zugestanden wird, so gilt dies umso mehr für eine Richterin, der bereits berufsbedingt eine vorurteilsfreie eigene Meinungsbildung zugetraut wird.“