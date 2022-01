„Geheimnisverrat“: Erste Details zu Grasser-Urteil

Richterin: Nur Grasser konnte der „Verräter“ sein

Sie wägt Zeugenaussagen gegeneinander ab, zitiert Kalendereinträge und E-Mails. Und wiederholt es immer wieder: Nur Grasser konnte ihrer Meinung nach der „Verräter“ gewesen sein. Was der Ex-Politiker stets bestritten hat. Die Behauptung Grassers, er habe sich nur am Rande um den Bieterprozess bei der Buwog-Vergabe gekümmert, schenkt sie keinen Glauben. Auch nicht in Bezug auf das Schwiegermuttergeld. Die 500.000 Euro gehörten Grasser, ist Hoheneckers klarer Befund.