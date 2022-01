Frau (39) wollte aus Fenster im 4. Stock springen

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrparteienwohnhaus in Wien-Meidling sind am Donnerstag drei Menschen leicht verletzt worden. Eine 39-Jährige geriet jedoch in Panik und wollte sich zunächst mit einem Sprung aus dem vierten Stock des in der Michael-Bernhard-Gasse gelegenen Gebäudes „retten“. Sie konnte jedoch beruhigt und über das Stiegenhaus geborgen werden.