Aktion: Kärnten zum Superpreis erleben

„Wir bauen die Leistungen der Familienkarte als kostenlose Vorteils- und Servicekarte laufend aus, um sie an die Bedürfnisse von Familien anzupassen. Durch die Aktion mit der Kärnten Card ermöglichen wir ein tolles Freizeitangebot, entlasten finanziell die Familien und unterstützen Betriebe“, so Landesrätin Sara Schaar. 2020 wurde die Sommer-Kärnten-Card für 240.000 Besuche genutzt, 2021 waren es schon 270.000 gewesen, was einer Wertschöpfung von 5,6 Millionen Euro entspricht. „Im heurigen Sommer sind 120 Inklusivpartner Teil des Angebots“, so Kärnten Card-Chef Anton Fasching. Alle Infos auf kaerntencard.at.