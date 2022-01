Prozess-Start am Montag: Auch Opfer ist angeklagt!

Ein brisantes Detail im Fall der blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei türkischen Landsmännern - 36 und 30 Jahre alt - in St. Pölten wurde am Freitag bekannt. Vor Prozessstart am Montag erfuhr die „Krone“, dass auch das 30-jährige Schussopfer wegen versuchter schwerer Körperverletzung und illegalem Waffenbesitzes angeklagt ist. Im August soll sich der 36-Jährige dann "gerächt" haben.