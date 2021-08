Überraschendes Motiv nach Schüssen in St. Pölten

bZuvor in Lokal in Streit geraten

Bereits vor den Schüssen gab es ein Zusammentreffen der beiden Rivalen in einem nahe gelegenen Lokal, wo sie in Streit gerieten. Der 36-Jährige ging anschließend in seine Wohnung, die sich über dem Lokal befindet und nahm dabei seine Waffe an sich. Nur kurze Zeit später trafen die beiden erneut auf der Straße aufeinander, im Zuge dessen es zu der blutigen Auseinandersetzung kam.