Täter kehrte an Ort des blutigen Geschehens zurück

Mittwochfrüh wurde der Tatverdächtige an den Ort des Geschehens gebracht. Von Beamten flankiert und in Handschellen ging es zurück an den Tatort am Mühlweg, wo der 36-Jährige Ende August mehrere Schüsse auf einen langjährigen Kontrahenten abgegeben haben soll. Wie berichtet, kam es am frühen Abend des 21. August zu einer blutigen Auseinandersetzung in der Landeshauptstadt. Zwei türkische Staatsbürger - 36 und 30 Jahre alt - waren schon vor der Schießerei des Öfteren im Streit aneinandergeraten.