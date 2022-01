Ohne James verlieren Lakers in Philadelphia klar

All-Star-Spiel

Die Veteranen James und Curry werden auch im All-Star-Spiel zu sehen sein, wie am Donnerstag fixiert wurde. Der 37-jährige James zog mit nun 18 Nominierungen für das traditionelle Auswahlspiel mit der vor zwei Jahren verstorbenen Legende Kobe Bryant gleich. Mit 19 Nominierungen thront weiterhin Kareem Abdul-Jabbar an der Spitze. James ist Kapitän der West-Auswahl, sein Pendant im Team aus dem Osten ist Kevin Durant von den Brooklyn Nets. Das All-Star-Game steigt am 20. Februar in Cleveland.