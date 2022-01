KTM: „Wir stehen nicht unter Welpenschutz“

„Bei uns gilt nicht nur der olympische Gedanke. Einfach nur in der MotoGP mitzufahren, ist nicht unser Ding“, redete KTM-Teamchef Pit Beirer bei der gestrigen Teampräsentation nicht lange um den heißen Brei. Nach insgesamt fünf Siegen in der MotoGP-Serie will der österreichische Motorrad-Rennstall mehr: „Wir stehen nicht mehr unter Welpenschutz. Wir kennen nach fünf Siegen das Gefühl des Gewinnens. Jetzt ist es unser Ziel, permanent einen unserer Fahrer in den Top-5 zu haben, und wir wollen bis zum letzten Rennen ums WM-Podium fahren“, sagt Beirer.