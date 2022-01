DFB-Star Gosens wechselt von Atalanta zu Inter

Der Wechsel des deutschen Fußball-Nationalspielers Robin Gosens vom italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo zu Meister Inter Mailand ist perfekt! Der Flügelspieler traf am Donnerstag in Mailand zum Medizincheck ein, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war. Am Abend bestätigte der Klub den Wechsel, indem er verlautete, dass man eine Vereinbarung mit Atalanta für den Erwerb von Gosens erzielt habe. Der 27-Jährige komme vorerst als Leihspieler ...