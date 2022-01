Rechnungshof prüft Pinzgauer Schultest-Labor

Massive wirtschaftliche Folgen könnten auf die Arbeitsgemeinschaft für Molekulare Diagnostik, also die Schultest-Labore, zukommen. Sie hatten zuletzt große Probleme bei der Abwicklung der PCR-Tests. Das Bildungsministerium prüft rechtliche Schritte, die wären vermutlich mit hohen Kosten verbunden. Das könnte die Gemeinde Zell am See in finanzielle Schwierigkeiten bringen. So ist ein teilnehmendes Labor eine Tochterfirma der „Gesundheit Innergebirg“, die wiederum der Gemeinde Zell am See gehört. Damit ist auch die Gesundheitsversorgung gefährdet – weil zur „Gesundheit Innergebirg“ auch die öffentlichen Spitäler Zell am See und Mittersill gehören.