UNO-Resolution gegen Leugnung des Holocaust

Bei der Wannsee-Konferenz hatten am 20. Jänner 1942 hohe NS-Funktionäre über die systematische Ermordung von bis zu elf Millionen Juden Europas beraten. Ziel der Besprechung in einer Villa am Berliner Wannsee war es, die Umsetzung des Völkermords seitens der Nationalsozialisten zu beschleunigen. Das Treffen gilt als eines der Schlüsselereignisse für den industriell betriebenen Völkermord an der jüdischen Bevölkerung.