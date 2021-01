Corona-Demo mit „Judensternen“ sorgt für Entsetzen

Kein Verständnis für Proteste

Regierungschef Andrej Babis kritisierte nach dem Protest am Sonntag, dass die Teilnehmer der Demonstration nicht wissen würden, wie die Situation in den tschechischen Krankenhäusern derzeit sei. „Alle diese Leute sollten in Covid-Abteilungen in den Kliniken antreten und dort als Freiwillige helfen“, so Babis.